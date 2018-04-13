Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Cumhurbaşkanı Erdoğan : Roman kardeşlerimize olan sevgimizi sadece sözde bırakmadık
Romanlar Külleye'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan,  Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü
Erdoğan,  Rusya Devlet Başkanı Putin...
'Ofsayt' operasyonunda 14 kişi tutuklandı
'Ofsayt' operasyonunda 14 kişi tutuklandı
Üniversitede 4 kişiyi öldüran araştirma görevlisinin hedefi dekandı
Üniversitede 4 kişiyi öldüran araştirma...

Zeytinlikte intihar etti

Barış GEZİCİ/AKHİSAR (Manisa), () - MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, Süleyman N. (45), zeytinlikteki ağaca kendisini iple asarak, yaşamına son verdi. Manisa'ya 20 kilometre uzaklıktaki kırsal Zeytinova Mahallesi'ne yakın zeytinlikte, dün...

Zeytinlikte intihar etti

Barış GEZİCİ/AKHİSAR (Manisa), () - MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, Süleyman N. (45), zeytinlikteki ağaca kendisini iple asarak, yaşamına son verdi.
Manisa'ya 20 kilometre uzaklıktaki kırsal Zeytinova Mahallesi'ne yakın zeytinlikte, dün saat 09.00 sıralarında, ağaçta asılı erkek cesedi görenler, durumu jandarmaya bildirdi. İhbarla olay yerine gelen jandarma ekipleri, cesedin Süleyman N.'ye ait olduğunu belirledi. Çalışmak için zeytinliğine gideceğini söyleyip, sabah evden ayrıldığı ve evli olduğu öğrenilen Süleyman N.'nin, iple kendisini astığı saptandı.
Süleyman N.'nin cenazesi, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi. Jandarma, soruşturma başlatırken, Süleyman N.'nin intihar nedeninin araştırıldığı belirtildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314