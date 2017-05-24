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Zeytinlik alanda cesedi bulundu

Mehmet GÜNEY/İZMİR, () - İZMİR'in Çiğli İlçesi'nde, 73 yaşındaki Hasan Acar'ın zeytinlik alanda cesedi bulundu. Başında darp izine rastlanan Acar'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Olay, bugün saat 18.00'da Kemal Atatürk...

Zeytinlik alanda cesedi bulundu

Mehmet GÜNEY/İZMİR, () - İZMİR'in Çiğli İlçesi'nde, 73 yaşındaki Hasan Acar'ın zeytinlik alanda cesedi bulundu. Başında darp izine rastlanan Acar'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
Olay, bugün saat 18.00'da Kemal Atatürk Mahallesi Harmandalı Mezarlığı yakınlarında meydana geldi. Zeytinlik alanda hareketsiz yatan bir kişiyi gören çevre sakinleri, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Hasan Acar olduğu belirlenen kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Başında darp izine rastlanan, yerde yaklaşık 15 metre sürüklendiği belirlenen Hasan Acar'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Acar'ın yaşadığı Cumhuriyet Mahallesi'nin muhtarı Ufuk Ünlü, "Uzun zamandır bizim mahallemizde oturuyor. Kimseye bulaşmaz, sakin bir insandı. Genelde camiye gider, parkta otururdu. Benim gördüğüm kadarıyla elinde ve yüzünde kan var" diye konuştu. 
Hasan Acar'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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