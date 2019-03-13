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Zeytinburnu'nda kayganlaşan yolda trafik kazası

  Murat SOLAK -Doğanay YAVUZ / İSTANBUL, () ZEYTİNBURNU  Ambarlı mevkiinde bir pikap, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bir otomobile çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı. Kaza Osmaniye Bulvarı Ambarlı Mevkii'nde saat...

Zeytinburnu'nda kayganlaşan yolda trafik kazası

 

Murat SOLAK -Doğanay YAVUZ / İSTANBUL, () ZEYTİNBURNU  Ambarlı mevkiinde bir pikap, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bir otomobile çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza Osmaniye Bulvarı Ambarlı Mevkii'nde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Kemal Türken yönetimindeki 34 LU 0397 plakalı pikap seyir halindeyken yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, yan yolda aynı yöne seyir halinde bulunan Salih Ogur yönetimindeki 34 BTA 474 plakalı otomobile çarptı. Kazada otomobilde bulunan Ogur hafif bir  şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri hafif yaralı Ogur'u, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle Osmaniye Bulvarı Zeytinburnu istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Araçların çekiciyle yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

(FOTOĞRAF)

 

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