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Zeytinburnu'nda "İçki şişesi kapağı" operasyonu

    Çağatay KENARLI/İSTANBUL, () ZEYTİNBURNU'nda bir iş yerinde sahte içki şişelerine ait kapak yapıldığı ihbarı üzerine düzenlenen operasyonda 16 bin şişe kapağı ve 3 kapak montaj makinesi ele geçirilirken,  E.Y.,...

Zeytinburnu'nda "İçki şişesi kapağı" operasyonu

 

 

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, () ZEYTİNBURNU'nda bir iş yerinde sahte içki şişelerine ait kapak yapıldığı ihbarı üzerine düzenlenen operasyonda 16 bin şişe kapağı ve 3 kapak montaj makinesi ele geçirilirken,  E.Y., M.Ü., M.K. ve Pakistan uyruklu A.J.  gözaltına alındı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içki üretimiyle ilgili çalışma başlattı.

Polis ekipleri Zeytinburnu'nda bir iş yerinde sahte içki şişelerine ait kapak yapıldığını ve depolandığını belirleyerek 10 Şubat günü operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 16 bin şişe kapağı ve 3 kapak montaj makinesi ele geçirildi. Yapılan operasyonda E.Y., M.Ü., M.K. ve Pakistan uyruklu A.J. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler geçtiğimiz gün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden M.Ü., M.K. ve Pakistan uyruklu A.J. çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, E.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Polis ekiplerinin iş yerinde arama yapması ve sahte kapakları ele geçirmesi polis kameraları tarafından görüntülendi.

(FOTOĞRAF)
 

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