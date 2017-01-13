Zeytinburnu'nda bina çöktü: 1 ölü 5 yaralı (2)

Ersan SAN - Taner YENER- Erhan TEKTEN - İhsan YALÇIN/ İSTANBUL, ()

Zeytinburnu'nda 7 katlı olduğu belirtilen bir bina çöktü. İlk belirlemelere göre 1 kişi ölürken, 5 kişi yaralandı.



Çöken binanın daha önce boşaltıldığı, ancak kaldırımdan geçenlerin çöken parçaların altında kalmış olabileceği bildirildi. Şu ana kadar 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. 5 kişi ise yaralı olarak hastaneye götürüldü. İtfaiye ve arama kurtarma ekiplerinin çalışması sürüyor.

Çökmenin ardından yaşananlar çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

(FOTOĞRAF)