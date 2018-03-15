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'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 55'inci gün; 3 bin 524 terörist etkisiz hale getirildi (6)

MEYDANKİ KASABASI TERÖRİSTLERDEN ARINDIRILDI Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'e yönelik kıskaç her geçen saat daraltılırken, merkezin etrafındaki, kasaba ve köyler de tek tek alınıyor. Bazı...

'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 55'inci gün; 3 bin 524 terörist etkisiz hale getirildi (6)

MEYDANKİ KASABASI TERÖRİSTLERDEN ARINDIRILDI
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'e yönelik kıskaç her geçen saat daraltılırken, merkezin etrafındaki, kasaba ve köyler de tek tek alınıyor. Bazı yerlerde de şiddetli çatışmalar yaşanıyor. TSK'ya bağlı komandolar, ÖSO güçlerinin de desteğiyle bugün Meydanki kasabasını kuşattı. Yaşanan çatışmaların ardından TSK birlikleri ve ÖSO güçleri, kasabayı ele geçirdi. Meydanki Barajı'nın yakınındaki stratejik Meydanki kasabası teröristlerden temizlenirken, sivillerin günler öncesinden bölgeyi boşalttığı öğrenildi.

İrfan SAPMAZ/SURİYE, ()

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