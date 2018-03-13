'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 53'üncü gün; 3 bin 393 terörist etkisiz hale getirildi (2)

TSK: AFRİN KENT MERKEZİ KUŞATILDI

Genelkurmay Başkanlığı'nca Afrin'deki terör örgütlerine yönelik 53 gündür sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı'nın son durumuna ilişkin açıklama yapıldı. Afrin kent merkezinin kuşatılarak, harekat için kritik öneme sahip bölgelerin ele geçirildiği belirtilen açıklamada, 'Zeytin Dalı Harekatı'nın planlandığı şekilde sürdürüldüğü kaydedildi. TSK tarafından yapılan açıklama, şöyle:

"Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere, 20 Ocak 2018 saat 17.00’den itibaren başlatılan 'Zeytin Dalı Harekâtı' başarıyla sürdürülmektedir. Harekât, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK’nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir.

Harekâtın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin ve çevrenin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir. Harekât esnasında tüm faaliyetler hem askeri hem ahlaki değerler anlamında diğer dünya ülkelerine örnek olacak bir anlayışla icra edilmekte, harekât bölgesinde kalan sivillerin sağlık hizmetleri dâhil temel insani ihtiyaçları özveriyle karşılanmaktadır. Bu kapsamda ele geçirilen bölgelerde güvenliğin sağlanmasını müteakip öncelikle bölge halkının evlerine dönmelerine yardımcı olunmakta ve eş zamanlı olarak Kızılay ve AFAD ile koordineli şekilde insani yardım faaliyetleri başlatılmaktadır.

Zeytin Dalı Harekâtı ile sadece PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütünün değil aynı zamanda DEAŞ terör örgütünün de etkisiz hale getirilmesi hedeflenmektedir. Harekât kapsamında gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde 12 Mart 2018 tarihinden itibaren Afrin kent merkezi kuşatılmış, müteakip harekat için kritik öneme sahip bölgeler ele geçirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren 3393 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da harekat esnasında sivil/masum bölge halkının zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmaya devam edilmektedir. Hava harekâtı ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen kara harekâtı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir."