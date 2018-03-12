'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 52'nci gün; 3 bin 347 terörist etkisiz hale getirildi (5)

TERÖRİSTLER, AFRİN'DEN GİTMEK İSTEYEN SİVİLLERE ENGEL OLDU

'Zeytin Dalı Harekâtı' kapsamında kuşatılan Afrin'i terk etmek isteyen siviller, teröristler tarafından engelleniyor. 'Canlı kalkan' olarak kullanmak için sivillerin önüne kesen teröristler, ilçeden çıkışlara izin vermiyor. İnsansız Hava Aracı (İHA) tarafından kaydedilen görüntülerde bir grup teröristin, sivil halkın önünü kesip Afrin'den gitmelerine izin vermediği görülüyor. Genelkurmay Başkanlığı, görüntüleri, "Afrin’i terk etmeye çalışan sivil halk, teröristler tarafından zorla engellendi" bilgisiyle paylaştı. Teröristlerin engellediği sivillerin oluşturduğu uzun konvoyu da görüntülere yansıdı.

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