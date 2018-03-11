'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 51'inci gün; 3 bin 300 terörist etkisiz hale getirildi (2)

BABLEİT HAVAALANI VE 8 KÖY KONTROL ALTINDA

Afrin'i kuşatan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), 'Zeytin Dalı Harekatı'nın 51'inci gününde, Cinderes ile Afrin güzergahında bulunan Bableit Havaalanı ve Kara Tepe, Kana Kauer, Culbul, Kastel Keçik, Ali Beek, İki Büyüklük, Kabir ile Ege köylerini çatışmalar sonucu teröristlerden arındırdı. TSK birlikleri ve ÖSO güçleri, kontrolünü ele geçirdiği Bableit Havaalanı ile 8 köyde teröristlerce tuzaklanan patlayıcıların imhası için çalışma yürütürken, Afrin şehir merkezine ilerleyişini sürdürüyor.