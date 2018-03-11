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'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 51'inci gün; 3 bin 291 terörist etkisiz hale getirildi

HATAY, KİLİS, () - TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Afrin'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı'nın 51'inci gününde, etkisiz hale getirilen terörist sayısı, 3 bin 291 oldu. TSK tarafından 20 Ocak'ta, Türkiye'nin...

'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 51'inci gün; 3 bin 291 terörist etkisiz hale getirildi

HATAY, KİLİS, () - TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Afrin'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı'nın 51'inci gününde, etkisiz hale getirilen terörist sayısı, 3 bin 291 oldu.
TSK tarafından 20 Ocak'ta, Türkiye'nin sınır hattı ile bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanması, bölge halkının, teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarılması amacıyla Suriye’nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG'li ve DEAŞ'lı teröristlere yönelik başlatılan 'Zeytin Dalı Harekatı'nda 51'inci güne girildi. 
Genelkurmay Başkanlığı'nca terör örgütü hedeflerinin kara ve hava operasyonlarıyla imha edilmesi ile sürdürülen harekâtın başından bu yana 96'sı son 24 saatte olmak üzere, toplam 3 bin 291 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

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