Zeytin Dalı Harekâtı'nda 48'inci gün; 3 bin 55 terörist etkisiz hale getirildi (3)

SALDIRIDA YARALANAN SURİYELİ KADIN, REYHANLI'YA GETİRİLDİ
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Cinderes beldesine bağlı Dir Belut köyünde, teröristlerin saldırısı sonucu ismi açıklanmayan bir kadın yaralandı. Yaralı kadın, Türkiye'den giden sağlık görevlileri tarafından evinde yapılan ilk müdahalenin ardından köyden tahliye edildi. Yaralı kadın, ambulansla Reyhanlı Devlet Hastanesi’ne getirilerek tedaviye alındı.
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SALDIRIDA YARALANAN SURİYELİ KADIN, REYHANLI'YA GETİRİLDİ