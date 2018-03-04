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'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 44'üncü gün; 2 bin 612 terörist etkisiz hale getirildi (2)

AFRİN'DE 2 KÖY DAHA TERÖRİSTLERDEN TEMİZLENDİ Suriye'nin Afrin bölgesine yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Özgür Suriye Ordusu'nun ilerleyişi sürüyor. Bu sabah saatlerinde Şeran beldesine...

'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 44'üncü gün; 2 bin 612 terörist etkisiz hale getirildi (2)

AFRİN'DE 2 KÖY DAHA TERÖRİSTLERDEN TEMİZLENDİ
Suriye'nin Afrin bölgesine yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Özgür Suriye Ordusu'nun ilerleyişi sürüyor.
Bu sabah saatlerinde Şeran beldesine bağlı Ali Bedirli ve Kırıklı köyleri de PKK/YPG'den alındı. Teröristlerden arındırılan iki köyde tuzaklanan patlayıcıların bulunup imha edilmesi için çalışmalar başladı.
Böylece, Afrin'de bu iki köyle birlikte terörden arındırılan nokta sayısı 130'a ulaştı.

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