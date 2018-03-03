'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 43'üncü gün; 2 bin 434 terörist etkisiz hale getirildi / Ek fotoğraflar
03 Mart 2018 Cumartesi 16:42
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