'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 43'üncü gün; 2 bin 434 terörist etkisiz hale getirildi (2)

TERÖR ÖRGÜTÜ HEDEFLERİ VURULDU

Suriye'nin Afrin kenti kırsalındaki terör örgütü hedeflerinin bulunduğu koordinatlar, insansız hava araçları (İHA) tarafından belirlenerek sınırda konuşlu topçu birliklerine bildirildi. Topçu bataryaları, çok namlulu roket atarlarla (ÇNRA), belirlenen hedefleri ateş altına aldı. Roketlerin ateşlenmesinin görüntülendiği bombardımanda, mevzi ve barınakları imha edilen bazı teröristlerin de etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Taylan YILDIRIM, Akın ÇELİKTAŞ, Güven USTA / KİLİS, ()

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