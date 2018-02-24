'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 36'ncı gün; 1931 terörist öldürüldü (3)

SINIRA OBÜS SEVKİYATI
Çeşitli kentlerden Suriye sınırına obüs sevkiyatı yapıldı. Hatay-Kilis karayolunda ilerleyen çekicilere yüklü obüslerin, 'Zeytin Dalı Harekatı'nda görevlendirileceği belirtildi.
FOTOĞRAFLI
SINIRA OBÜS SEVKİYATI Çeşitli kentlerden Suriye sınırına obüs sevkiyatı yapıldı. Hatay-Kilis karayolunda ilerleyen çekicilere yüklü obüslerin, 'Zeytin Dalı Harekatı'nda görevlendirileceği belirtildi. FOTOĞRAFLI
24 Şubat 2018 Cumartesi 19:26
SINIRA OBÜS SEVKİYATI
Çeşitli kentlerden Suriye sınırına obüs sevkiyatı yapıldı. Hatay-Kilis karayolunda ilerleyen çekicilere yüklü obüslerin, 'Zeytin Dalı Harekatı'nda görevlendirileceği belirtildi.
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