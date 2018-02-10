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'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 22'nci gün; 1141 terörist öldürüldü (6)

2 ŞEHİT, 4 YARALI TSK, 'Zeytin Dalı Harekatı' ile ilgili yeni bir açıklama daha yaptı. Açıklamada, "Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, 10 Şubat 2018 tarihinde, Afrin’de devam eden operasyonlar esnasında 2 kahraman silah arkadaşımız...

'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 22'nci gün; 1141 terörist öldürüldü (6)

2 ŞEHİT, 4 YARALI
TSK, 'Zeytin Dalı Harekatı' ile ilgili yeni bir açıklama daha yaptı. Açıklamada, "Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, 10 Şubat 2018 tarihinde, Afrin’de devam eden operasyonlar esnasında 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 4 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Söz konusu operasyonlarda PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensubu en az 11 teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir" denildi.
ÖZEL BİRLİKLER YOLA ÇIKTI
Öte yandan, 'Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak üzere çeşitli illerden Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Deniz Er Eğitim Alayı Kışlası'na gelen özel komando birlikleri, Hassa ve Kırıkhan'dan Afrin bölgesine hareket etti. Kışladan çıkan zırhlı araç konvoyunun sınır hatlarından bölgeye geçiş yapacağı öğrenildi.

 


 

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