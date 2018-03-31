Zeytin Dalı Harekatı'nda 52 asker şehit oldu, 3 bin 820 terörist etkisiz hale getirildi

GAZİANTEP, ()- TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından terör örgütlerinden arındırılan Suriye’nin Afrin kentine yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekâtı’nda 71 günde 52 askerin şehit olduğu, 3 bin 820 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. TSK tarafından yurt içi ve Irak’ın kuzeyine yönelik düzenlenen operasyonlarda ise 2’si lider kadroda 90 terörist etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan haftalık bilgilendirmede, yurt içerisinde bölücü terör örgütüne karşı mücadele edildiği, Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesinde güvenliğin sağlanıp, terör nedeniyle göç eden halkın geri dönüşünün desteklendiği, Suriye'nin İdlib kentinde ateşkes sürecinin devamının sağlanması amacıyla gözlem noktalarının tesis edildiği ve Afrin'in teröristlerden arındırılmasına yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı'na başarıyla devam edildiği belirtildi.

TSK’nın terör örgütlerine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğü vurgulanan bilgilendirmede; 24-30 mart tarihleri arasındaki bir haftalık süreçte PKK/KCK terör örgütünün barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergâhı olarak kullandığı Diyarbakır, Bitlis, Mardin ve Bingöl ile Irak’ın kuzeyinde yürütülen orta ve küçük çaplı operasyonlara aralıksız devam edildiği kaydedildi.

4 ŞEHİT, 10 YARALI

Yurt içi ve Irak’ın kuzeyine yönelik düzenlenen operasyonlarda 4 askerin şehit olduğu, 10 askerin ise yaralandığı vurgulanan TSK bilgilendirmesinde şöyle denildi:

“İcra edilen operasyonlarda; 2’si sözde lider kadroda olmak üzere toplam 90 terörist etkisiz hale getirilmiştir. 30 adet piyade tüfeği, 2 adet Dragunov (Kanas) keskin nişancı tüfeği, 4 adet av tüfeği, 8 adet tabanca, 1 adet Law tanksavar silahı, 4 adet roketatar olmak üzere toplam 49 adet silah, 1 adet top mermisi, 1 adet tow mühimmatı, 3 adet 120 mm’lik havan mühimmatı, 1 adet 81 mm’lik havan mühimmatı, 1 adet 60 mm’lik havan mühimmatı, 3.819 adet muhtelif hafif silah mühimmatı, 11 adet roketatar roketi, 9 adet roketatar sevk fişeği, 33 adet el bombası, 165 kg amonyum nitrat, 5 kg C-4 Patlayıcı madde, 75 adet fünye, 61 adet muhtelif şarjör, 5 adet gaz maskesi, 2 adet el dürbünü, 1 adet gece görüş dürbünü,1 adet büyük telsiz, 1 adet sırt telsizi, 13 adet el telsizi ve 86 adet EYP yapımında kullanılacağı değerlendirilen LPG tüp ele geçirilmiştir. 67 adet EYP tespit edilerek imha edilmiş, teröristler tarafından kullanılan 32 adet silah mevzi, sığınak, barınak, mağara ve depo bulunarak kullanılamaz hale getirilmiştir. Dört kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 10 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır.”

TERÖRİSTLERİN HAREKET KABİLİYETİ KISITLANDI

Etkili hudut denetimi ile finans kaynaklarına darbe vurulan terör örgütünün hareket ve eylem kabiliyetlerinin de kısıtlandığına değinilen TSK bilgilendirmesinde şu ifadeler kullanıldı:

“Etkili hudut güvenliği ve hizmetleri kapsamında icra edilen denetim ve kontroller sonucunda sınırlardan yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 5.572 kişi yakalanmıştır. PKK/KCK terör örgütünün en önemli finans kaynaklarından olan kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve icra edilen operasyonlar neticesinde 18 kilo toz esrar, 5.3 kilo kubar esrar, 150 litre kaçak akaryakıt, 51.6 kilo uyuşturucu, 11.615 paket kaçak sigara ve 1 adet kaçak cep telefonu ele geçirilmiştir. Azim ve kararlılıkla icra edilen operasyonlarla PKK/KCK terör örgütü üzerinde oluşturulan baskı neticesinde, örgütün serbest hareket etmesi ve eylem kabiliyeti kısıtlanmıştır.’

FIRAT KALKANI HAREKATI

Suriye’nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı bölgesi olan Azez-Cerablus hattında terör örgütlerinin Münbiç’ten doğu ve batıya yönelik taciz ve saldırılarına anında karşılık verildiği belirtildi. TSK bilgilendirmesinde, bölgede normalleşme çalışmalarına katkı sağlandığı da belirtilerek şöyle denildi:

“Hudut güvenliğini sağlamak, DEAŞ terör örgütünün tehdit ve saldırılarını önlemek, yerinden edilmiş kimselerin yurtlarına dönüşüne katkı sağlamak, sivilleri korumak/yaşanan terör olaylarından zarar görmelerini engellemek maksadıyla icra edilmekte olan Fırat Kalkanı Harekâtında, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusu'nun yoğun ve kararlı mücadelesi sayesinde Azez-Cerablus arasında bulunan toplam 243 meskûn mahal ve 2.015 kilometre karelik alan kontrol altına alınmıştır. Bab bölgesinde patlayıcı ve mayın arama/temizleme çalışmaları sürdürülürken; PKK/KCK/PYD/YPG ve DEAŞ terörist unsurlarının, Münbiç’ten batıya doğru olabilecek saldırılarını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerin uygulanmasına hassasiyetle devam edilmektedir. Bu kapsamda zaman zaman da Münbiç bölgesinden yapılan taciz ve saldırılara meşru müdafaa kapsamında karşılık verilmektedir. Bölgede yürütülen normalleşme (altyapı, üstyapı, yerel yönetimlerin desteklenmesi vb.) çalışmalarına katkı sağlanmaktadır.”

İDLİB’E GÖZLEM NOKTALARI TESİS EDİLİYOR

TSK bilgilendirmesinde, ‘Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü’ olarak görev yapılan Suriye’nin İdlib kentinde gözlem noktalarının tesisine devam edildiği belirtilerek şu görüşlere yer verildi:

“İdlib bölgesinde, Astana görüşmeleri kapsamında ateşkesin etkinliğinin artırılması, çatışmaların sona erdirilmesi, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması, yerlerinden edilenlerin evlerine dönüşü için uygun şartların sağlanması ve ihtilafın barışçıl yollarla çözülmesi için uygun koşulların oluşturulmasına destek sağlamak maksadıyla, Türk Silahlı Kuvvetleri birlikleri Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü olarak görev yapmaktadır. Bu kapsamda; 13 Ekim 2017 tarihinde 1 Numaralı Gözlem Noktası, 23 Ekim 2017 tarihinde 2 Numaralı Gözlem Noktası, 19 Kasım 2017 tarihinde 3 Numaralı Gözlem Noktası, 05 Şubat 2018 tarihinde 6 Numaralı Gözlem Noktası, 09 Şubat 2018 tarihinde 7 Numaralı Gözlem Noktası, 15 Şubat 2018 tarihinde 8 Numaralı Gözlem Noktası, 17 Mart 2018 tarihinde ise 4 Numaralı Gözlem Noktası tesis edilmiştir. Diğer Gözlem Noktalarının açılarak faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmalara devam edilmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları bölgedeki görevlerini Astana görüşmelerinde garantör ülkelerce mutabık kalınan angajman kuralları çerçevesinde sürdürmektedir.”

ZEYTİN DALI HAREKATI

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, sınır hattı ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak 2018 saat 17.00’den itibaren 'Zeytin Dalı Harekâtı' başlatıldığı hatırlatıldı.

Harekâtın, Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK’nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edildiği vurgulanan TSK açıklamasında, şöyle denildi:

“Şanlı tarihimiz ve kültürümüz gereği harekâtın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereçler hedef alınmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından harekât alanında, en modern harp silah, araç ve gereçleri ile mühimmat, uluslararası hukuka uygun olarak, gecikme pahasına, diğer hiçbir ülkenin göstermediği dikkat ve hassasiyetle, masum insanlara ve çevreye zarar vermeden etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Aynı zamanda harekâtın başlangıcından itibaren, harekât alanında bulunan dini ve kültürel yapılar, tarihi eserler ve arkeolojik kalıntılar ile kamu yararına faaliyet gösteren tesisler de kesinlikle Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının hedefleri arasında bulunmamaktadır. Bu hususlara ilave olarak, Hava Kuvvetlerimiz tarafından, uluslararası hukuk ve anlaşmalar tarafından yasaklanmış mühimmat kullanılmamaktadır. Bu tür mühimmat Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunmamaktadır. Kara ateş destek vasıtalarımız da aynı esaslarla hareket etmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri, insani yardımların bölgeye erişimi konusunda gerekli desteği sağlamakta; Afrin’de hayatın normale dönmesi için çalışmalara devam edilmektedir.”

52 ŞEHİT, 229 YARALI

71’inci gününe girilen harekâtta bugüne kadar teröristlerle girilen çatışma ve saldırılarda 52 askerin şehit olduğu belirtilen açıklamada, bölgede patlayıcı tespit ve imha çalışmalarının sürdüğü belirtilerek şöyle denildi:

“Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3820 olmuştur. Terör örgütü mensupları ile girilen çatışmalarda bugüne kadar 52 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 229 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafından 18 Mart 2018 tarihi itibariyle kontrol altına alınan Afrin’de mayın ve el yapımı patlayıcı arama faaliyetleri sürdürülmektedir. Harekât kapsamında bugüne kadar 95’i Afrin merkezde olmak üzere, harekât alanının tamamında toplam 86 adet mayın ve 647 adet EYP tespit edilerek imha edilmiştir. Zeytin Dalı Harekâtı başarıyla devam etmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen tüm faaliyetler, geçmişte olduğu gibi bugün de kendisine duyduğu özgüven ile şeffaf bir şekilde yürütülmektedir. Zeytin Dalı Harekâtı bölgede barış ve istikrarı sağlamak üzere tüm teröristlere karşı, ahlaki değerler ve uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar aynı azim ve kararlılıkla sürdürülecektir.”

Bilgilendirmede ayrıca TSK’nın milli birlik ve bölünmez bütünlüğü hedef alan terör örgütleriyle mücadelesini yurt içi ve dışında son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sürdüreceği de kaydedildi.