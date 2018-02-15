'Zeytin Dalı Harekatı'nda 27'nci gün; 1528 terörist öldürüldü (4)

TERÖR ÖRGÜTÜ MEVZİLERİ HAVADAN VURULDU

Suriye'nin Afrin kentine bağlı Raco beldesi kırsalındaki terör örgütü PKK/PYD-YPG mevzileri, insansız hava araçları tarafından belirlenip, koordinatları Türk Hava Kuvvetleri'ne bildirildi. Havalanan jetler, belirlenen mevziler ile teröristlerin barınma alanı olarak kullandıkları yerleri havadan ateş altına aldı. İmha edilen mevzilerdeki bazı teröristlerin etkisiz hale getirildiği belirtilirken, bölgeden yükselen alev ve yoğun duman, Kilis'ten de görüldü.

CİNDERESİ'NDE PATLAMA

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Cinderesi bölgesinde teröristere yönelik operasyon düzenleyen güvenlik güçlerinin bulunduğu bölgede patlama meydana geldi. Sebebi bilinmeyen patlamanın ardından şarapnel parçalarının isabet etmesiyle askerlerden bazıları yaralandı. Yaralanan askerler bölgeden tahliye edilerek tedavi için Türkiye'ye getiriliyor.

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