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'Zeytin Dalı Harekatı'nda 17'nci gün; 947 terörist öldürüldü (4)

KİLİS'E ASKERİ SEVKİYAT SÜRÜYOR Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'e yönelik başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında Kilis'e askeri araç sevkiyatı sürüyor. Çeşitli kentlerden Kilis'e getirilen zırhlı araçlar, sınır...

'Zeytin Dalı Harekatı'nda 17'nci gün; 947 terörist öldürüldü (4)

KİLİS'E ASKERİ SEVKİYAT SÜRÜYOR
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'e yönelik başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında Kilis'e askeri araç sevkiyatı sürüyor. Çeşitli kentlerden Kilis'e getirilen zırhlı araçlar, sınır hattında konuşlandırılacak bölgelere götürülüyor.
TSK: ŞEYH İSA BÖLGESİNDE 4'ÜNCÜ GÖZLEM NOKTASI ÇALIŞMALARI BAŞLADI
Öte yandan Genelkurmay Başkanlığı'nca, Astana görüşmeleri kapsamında, Suriye'nin İdlib kentindeki Şeyh İsa bölgesinde 4'üncü gözlem noktası çalışmalarına başlanıldığı açıklandı. Genelkurmay'dan yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:
"Astana görüşmeleri kapsamında, ateşkesin tesis, gözetim ve devamını sağlamak, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması ve yerlerinden edilenlerin evlerine dönmesi için uygun şartları temin etmek maksadıyla,  İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından 5 Şubat 2018 tarihinde Şeyh İsa bölgesinde gözlem noktalarından 4'üncüsü olan 6 nolu Gözlem Noktası tesisi çalışmalarına başlanmıştır. Ayrıca 07 ve 08 nolu Gözlem Noktalarının keşif faaliyetlerine başlanması planlanmaktadır."

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