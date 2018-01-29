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'Zeytin Dalı Harekatı'nda 10'uncu gün; Burseya'dan sonra hedef Afrin

Zeytin Dalı Harekatını yöneten 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel, gündüz saatlerinde teröristlerden arındırılan Burseya Dağı'nda inceleme yaptıktan sonra Kilis'e geldi.

'Zeytin Dalı Harekatı'nda 10'uncu gün; Burseya'dan sonra hedef Afrin

KORGENERAL TEMEL KİLİS'TE
Zeytin Dalı Harekatını yöneten 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel, gündüz saatlerinde teröristlerden arındırılan Burseya Dağı'nda inceleme yaptıktan sonra Kilis'e geldi. Kilis Valiliği'ni ziyaret eden Korgeneral Temel, Vali Mehmet Tekinarslan tarafından karşılandı. Korgeneral Temel, Valilik Şeref Defterini imzaladıktan sonra bir süre basına kapalı Vali Tekinarslan ile harekata ilişkin bilgi alışverişinde bulunup kentten ayrıldı.

TERÖR ÖRGÜTÜ MEVZİLERİ BOMBALANDI

Suriye'nin Afrin kenti kırsalında ateşlenip Kilis ve Hatay'ın Reyhanlı İlçesine düşen 2 roketin ardından sınır hattında konuşlu topçu birlikleri karadan, savaş uçakları ise havadan teröristlerin bulunduğu mevzileri ateş altına aldı. Roketlerin atıldığı bölgeler misliyle yapılan ateşlerle imha edilirken, bölgeden yükselen dumanlar sınır hattından da görüldü.

SIĞINAKTA ABD DOLARI VE AVRO DA ELE GEÇİRİLDİ

Bu arada Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, ele geçirilen teröristlere ait sığınakta ilaç ve tıbbi malzemenin yanısıra çok miktarda dolar ile Avro'nun da ele geçirildiği belirtildi.

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