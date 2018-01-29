'Zeytin Dalı Harekatı'nda 10'uncu gün; Burseya'dan sonra hedef Afrin/ Ek fotoğraflar
29 Ocak 2018 Pazartesi 16:07
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