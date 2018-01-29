'Zeytin Dalı Harekatı'nda 10'uncu gün; Burseya'dan sonra hedef Afrin (4)

2. ORDU KOMUTANI TEMEL, BURSEYA DAĞI'NDA

Zeytin Dağı Harekâtı'nı yöneten 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel, Burseya Dağı'nda Türk askerlerini ziyaret etti.

KİLİS VE REYHANLI'YA 2 ROKET DÜŞTÜ

Kilis'in Öncüpınar Mahallesi'ndeki zeytin bahçesine saat 14.30 sıralarında Afrin bölgesinden atılan roket düştü. Saat 15.00 sıralarında da Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Gültepe Mahallesi'nde boş bir alana roket isabet etti. Her iki olayla ilgili polis güvenlik önlemi alırken, patlamalarda ölen ya da yaralanan olmadı.



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