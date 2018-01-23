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Zeytin Dalı Harekatı'na tepki gösteren emekli öğretmen tutuklandı

KAYSERİ, () - TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesine düzenlediği 'Zeytin Dalı Harekatı'na sosyal medya üzerinden tepki içerikli paylaşımda bulunduğu iddiasıyla...

Zeytin Dalı Harekatı'na tepki gösteren emekli öğretmen tutuklandı

KAYSERİ, () - TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesine düzenlediği 'Zeytin Dalı Harekatı'na sosyal medya üzerinden tepki içerikli paylaşımda bulunduğu iddiasıyla Kayseri'de gözaltına alınan emekli öğretmen Ali Ulvi Oğur, tutuklandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden TSK'nın Afrin'ne düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'na tepki içerikli paylaşımda bulunduğu belirlenen emekli öğretmen Ali Ulvi Oğur'u gözaltına aldı. Ağur, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Ali Ulvi Oğur, 'Türkiye'yi uluslararası alanda zayıf düşürmek ve ülke içerisinde iç karışıklık çıkarmak çabasıyla PKK/KCK- PYD/YPG terör örgütü üst yönetimi talimatları doğrultusunda sosyal medya hesapları üzerinden yalan yanlış örgüt propagandasını içeren paylaşımlar yaparak, örgüte müzahir kitleleri kışkırtarak ülkede iç karışıklık meydana getirmek' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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