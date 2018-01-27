'Zeytin Dalı Harekatı' 8'inci gününde; 447 terörist etkisiz hale getirildi (13)

TSK: 2 ŞEHİT, 11 YARALI

Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin kentinde terör örgütlerine yönelik sürdürülen operasyonda 2 askerin şehit olduğunu, 11 askerin de yaralandığını açıkladı. Operasyon kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısının ise 447'ye çıktığı belirtildi.

Suriye'nin Afrin kentinde terör örgütü PKK/KCK/PYD-YPG'ye yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili açıklama yaptı. 2 askerin şehit olduğu, 11 askerin de yaralandığı bildirilen açıklamada, bugün 53 teröristin öldürüldüğü bildirildi. Açıklamada şöyle denildi:

"Hava Kuvvetleri tarafından gün içerisinde gerçekleştirilen hava harekatı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan toplam 42 hedef imha edilmiştir. Harekâta katılan 22 uçak emniyetle üslerine dönmüşlerdir. Harekât kapsamında, 27 Ocak 2018 tarihinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü unsurları ile girilen çatışmalarda Türk Silahlı Kuvvetlerinden iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, hayati tehlikesi olmayacak şekilde 11 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Türk Silahlı Kuvvetlerince desteklenen iki Özgür Suriye Ordusu mensubu şehit olmuş, hayati tehlikesi olmayacak şekilde dört Özgür Suriye Ordusu mensubu yaralanmıştır. “Zeytin Dalı Harekâtı” kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre gün içerisinde 53 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 447 olmuştur."



