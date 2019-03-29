Zeynep'in katil zanlısı teyzesinin oğlu gözaltında (5)

ZANLI CEZAEVİ FİRARİSİ ÇIKTI

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Kapağan, Zeynep Esin'in öldürülmesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Esin'in dün saat 22.00 sıralarında kaybolduğunun ailesi tarafından İl Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezi Amirliği'ne bildirilmesi üzerine arama çalışmalarının başladığı, ayrıca zanlı K.S.'nin Kırklareli Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firari durumda olduğu belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

"Maktülün ailesi tarafından son olarak 1993 doğumlu şüpheli K.S. isimli şahıs ile beraber görüldüğünün ve aynı şahsın Zeynep Esin'e zarar vermiş olabileceğinin bildirildiği, aynı saatlerde ise şüpheli K.S.'nin üç farklı nitelikli hırsızlık suçundan yakalanıp gözaltına alındığının ve aynı zamanda şüpheli K.S.'nin Kırklareli Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firari durumda bulunduğunun anlaşıldığı, saat 00.30 sıralarında ise Kırklareli Cumhuriyet Mahallesi Eski Poloz Yolu Sokak üzerinde metruk durumda bulunan bir binanın önünde maktül Zeynep Esin'e ait cesedin bulunduğunun polis merkezine ihbarı üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca olay yerine intikal edilip soruşturmaya esas tüm incelemeler icraya konuldu."

Açıklamanın devamında, Zeynep Esin'in cesedi üzerinde otopsi işlemlerinin yapıldığı belirtilerek, "Adli Tıp Uzmanı ve Bilirkişi Doktor nezaretinde yürütülen ölü muayene ve otopsi işlemleri sonucunda ilk belirlemelere göre maktulun kafa ve yüz travmasına bağlı minimal subaraknoidal beyin kanaması, yüz kemiklerinde ağız boşluğuyla irtibatlı çok parçalı kırık ve kan aspirasyonu sonucu solunum yetmezliğinden ölmüş olduğunun belirlendi. Bu aşamada ilk belirlemelere göre maktülün herhangi bir cinsel istismara maruz kaldığına ilişkin bir tespit yapılamadığı, ancak cesedin genital bölgesinde sperm bulaşığı bulunup bulunmadığı, sperm bulaşığı bulunması halinde, yapılacak olan DNA incelemesi için otopsi sırasında maktülden alınan sürüntü örnekleri ile karşılaştırılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nca tespitinin yapılabileceğinin mütalaa edilmesi üzerine, Cumhuriyet Başsavcılığımızca olay yerinden, maktulden, şüpheliden ve şüphelinin ikametinden elde edilen tüm bulgu ve örnekler üzerinde inceleme yaptırılmak üzere aldırılan mahkeme kararlarına istinaden söz konusu örneklerin İstanbul Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'ne ve Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na Cumhuriyet Başsavcılığımızca görevlendirilen polis memurlarınca elden sevkinin sağlandı. Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturmanın ivedilikle ve titizlikle yürütüldüğü, kamuoyunun haber alma hakkı çerçevesinde soruşturma süresince ortaya çıkacak

yeni bilgi ve deliller neticesinde basın açıklamalarının Cumhuriyet Başsavcılığımızca yapılacağı kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.