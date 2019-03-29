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Zeynep'in katil zanlısı teyzesinin oğlu gözaltında (3)

AİLEYE TAZİYE ZİYARETİ Kırklareli Valisi Osman Bilgin, beraberinde AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, İl Emniyet Müdürü Erkin Adalar ve İl Jandarma Komutanı Albay Kadir Oğuz ile birlikte, öldürülen Zeynep Esin'in ailesine...

Zeynep'in katil zanlısı teyzesinin oğlu gözaltında (3)

AİLEYE TAZİYE ZİYARETİ
Kırklareli Valisi Osman Bilgin, beraberinde AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, İl Emniyet Müdürü Erkin Adalar ve İl Jandarma Komutanı Albay Kadir Oğuz ile birlikte, öldürülen Zeynep Esin'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Mahallede toplanan kalabalık, Vali ile beraberindekileri, 'İdam istiyoruz' sloganıyla karşıladı. Bunun üzerine Vali Bilgin, "Ölüye saygılı olalım. Cenazemiz var. Ölüye saygılı olup, dua edelim" dedi.
YENİ EV VERİLECEK
Zeynep Esin'in evine girerek, acılı aileye başsağlığı dileğinde bulunan Vali Bilgin, kötü şartlarda yaşayan aile bireylerine, yerleşmeleri için daire vereceklerini söyledi. Evden ayrılırken, Bilgin'i karşılayanlar, mahallelerinde uyuşturucu kullanımı ve satışı olduğunu söyleyerek, önlem alınmasını ve mahallelerine güvenlik kameraları konulmasını istedi. Bilgin ise kameraların konulacağını belirterek, "Uyuşturucu ile mücadele ediyoruz. Ben geldikten sonra yaptığımız operasyonlarla önce 98, daha sonra 87 kişiyi yakaladık. Uyuşturucu operasyonları devam ediyor. Uyuşturucu ile hep birlikte mücadele edeceğiz ve önüne geçeceğiz" diye konuştu.
Vali Bilgin, mahalle sakinlerinin yine 'idam' sloganları atması üzerine, "Ben de idam istiyorum ama yasalarımız buna müsait değil. Sizinle aynı fikirdeyiz, aynı taraftayız" dedi.

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