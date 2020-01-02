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'Zeta'lı aramada uyuşturucu ele geçirildi; 5 gözaltı
ADIYAMAN'da, polis tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu satıldığı bilgisi...
GÜVENLİK 02.01.2020, 10:51
ADIYAMAN'da, polis tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu satıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, belirlenen 6 adrese yaptığı eş zamanlı operasyonda 5 kişiyi gözaltına aldı. Adreslerde narkotik köpeği 'Zeta' ile yapılan aramalarda ise 1 gram metamfetamin ile 158 gram bonzai ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, şüpheliler A.Y., M.Ü.Ş., A.K., O.E. ve M.A.'yı sorgulamak üzere emniyete götürdü.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu satıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, belirlenen 6 adrese yaptığı eş zamanlı operasyonda 5 kişiyi gözaltına aldı. Adreslerde narkotik köpeği 'Zeta' ile yapılan aramalarda ise 1 gram metamfetamin ile 158 gram bonzai ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, şüpheliler A.Y., M.Ü.Ş., A.K., O.E. ve M.A.'yı sorgulamak üzere emniyete götürdü.
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