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Zemin katta yangın çıktı, komşular dumandan etkilendi
KOCAELİ'nin Derince ilçesinde bir binanın zemin katındaki dairede yangın çıktı. Evde kimsenin olmaması olası bir faciayı önlerken, üst katlarda oturan komşular dumandan etkilendi. Akşam saatlerinde, Derince Çınarlı Mahallesi Hızal Sokak’taki...
GÜVENLİK 23.12.2019, 22:08
KOCAELİ'nin Derince ilçesinde bir binanın zemin katındaki dairede yangın çıktı. Evde kimsenin olmaması olası bir faciayı önlerken, üst katlarda oturan komşular dumandan etkilendi.
Akşam saatlerinde, Derince Çınarlı Mahallesi Hızal Sokak’taki 4 katlı apartmanda Hasan K.’ye ait olan zemin kattaki dairede bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede bütün daireyi saran alevleri görenlerin ihbarı üzerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, üst katlarda oturanlar tahliye edildi. Binanın üçüncü katında oturan Rahime Ö., dumandan etkilenerek ambulansta tedavi edildi. Dumandan etkilenen diğer apartman sakinleri ise tedaviyi kabul etmedi. İtfaiyenin kısa süreli müdahalesi ile söndürülen yangının çıkış nedeni ile ilgili araştırma başlatıldı.
Akşam saatlerinde, Derince Çınarlı Mahallesi Hızal Sokak’taki 4 katlı apartmanda Hasan K.’ye ait olan zemin kattaki dairede bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede bütün daireyi saran alevleri görenlerin ihbarı üzerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, üst katlarda oturanlar tahliye edildi. Binanın üçüncü katında oturan Rahime Ö., dumandan etkilenerek ambulansta tedavi edildi. Dumandan etkilenen diğer apartman sakinleri ise tedaviyi kabul etmedi. İtfaiyenin kısa süreli müdahalesi ile söndürülen yangının çıkış nedeni ile ilgili araştırma başlatıldı.
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