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Zehirli olduğunu söylediği yılanla gösteri yaptı

ADIYAMAN'da, Necmettin Bakır (30), yakaladığı ve zehirli olduğunu söylediği yılanı kent merkezine getirip, boynuna sardı, elinde salladı. Görenlerin korkuyla izlediği Bakır, yılanı doğaya bırakacağını söyledi. Necmettin Bakır,...

Zehirli olduğunu söylediği yılanla gösteri yaptı
ADIYAMAN'da, Necmettin Bakır (30), yakaladığı ve zehirli olduğunu söylediği yılanı kent merkezine getirip, boynuna sardı, elinde salladı. Görenlerin korkuyla izlediği Bakır, yılanı doğaya bırakacağını söyledi.
Necmettin Bakır, Doyran köyünde tarlada gördüğü yılanı yakalayıp, Sıratut Mahallesi'ndeki evine getirdi. Bakır, zehirli olduğunu söylediği yılanla sokağa çıkıp, onlarca kişinin gözü önünde cebine koydu, boynuna sardı, elinde salladı. Çocukluğundan bu yana yılan yakaladığını söyleyen Necmettin Bakır, "Yılanı Doyran köyünde buldum. Kayaların arasında gördüm. Kuyruğundan tutup hemen yakaladım. Biraz oynayacağız sonra götürüp, bırakacağız doğaya. Bu yılan 1,5 yaşında engerek yılanı" dedi.

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