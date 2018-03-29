Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Papaz'ın taciz ettiği kız öldü, Güney Kıbrıs karıştı
Güney Kıbrıs'ı karışytıran ölüm
 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonla görüştü 
Erdoğan, Putin ile telefonla görüştü 
Çorum'da otobüs kazası: 2 ölü, 33 yaralı
Çorumda otobüs kazası: 2 ölü,...
Afrin'de 2 asker şehit oldu
Afrin'de 2 asker şehit oldu

Zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan üniversite öğrencileri taburcu oldu

BURSA Uludağ Üniversitesi yerleşkesindeki Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı Emir Sultan Erkek Öğrenci Yurdu'nda dün yedikleri akşam yemeğinden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılan 148 öğrenci, taburcu edildi. Uludağ...

Zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan üniversite öğrencileri taburcu oldu
BURSA Uludağ Üniversitesi yerleşkesindeki Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı Emir Sultan Erkek Öğrenci Yurdu'nda dün yedikleri akşam yemeğinden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılan 148 öğrenci, taburcu edildi.
Uludağ Üniversitesi Görükle Kampüsü'nde bulunan 1150 öğrenci kapasiteli KYK'ya bağlı Emir Sultan Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencilerden bazıları, dün akşam yemeğinden sonra rahatsızlandı. Mide bulantısı, kusma, yüksek ateş şikayeti görülen öğrenciler, yedikleri tavuktan zehirlendikleri şüphesiyle ambulanslarla UÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan öğrenciler, müdahalelerin ardından taburcu edildi.
KYK Bursa İl Müdürü Hüseyin Uysal, "Yemekten alınan numuneler inceleniyor. Zehirlenmenin büyük bir ihtimalle yenilen tavuktan olduğunu düşünüyoruz. Olayla ilgili idari soruşturma da başlattık" dedi.

FOTOGRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314