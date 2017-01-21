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Zehirlendiklerini fark etti ailesini kurtardı

MUĞLA'nın Seydikemer İlçesi'nde, uyandığı zaman kömür sobasından karbonmonoksit gazı sızdığını farkedinçe güçlükle de olsa kalkmayı başaran 59 yaşındaki Ali İhsan Canözü, baygın halde evden çıkardığı eşi 38 yaşındaki...

Zehirlendiklerini fark etti ailesini kurtardı
MUĞLA'nın Seydikemer İlçesi'nde, uyandığı zaman kömür sobasından karbonmonoksit gazı sızdığını farkedinçe güçlükle de olsa kalkmayı başaran 59 yaşındaki Ali İhsan Canözü, baygın halde evden çıkardığı eşi 38 yaşındaki Zeynep Canözü ile oğulları 10 yaşındaki Onur ve 13 yaşındaki Osman Canözü'ü kurtardı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Canözü ailesi fertlerinin sağlık durumlarının iyiye gittiği belirtildi.
Karadere Mahallesi'ndeki müstakil evde, eşi Zeynep Canözü, oğulları Onur Canözü ve Osman Canözü ile birlikte oturan Ali İhsan Canözü, sobayı yanık bırakarak dün saat 23.00'te uykuya daldı. Bu sabah başlayan rüzgar, evin dış kısmında kalan soba borularındaki deliklerden girince, duman tahliyesi durdu. Sobadan sızan karbonmonoksit gazı, evin salon kısmında birlikte uyuyan çift ve oğullarını etkiledi.
EŞ VE ÇOCUKLARININ HAYATINI KURTARDI
Saat 10.00'da salona dolan dumanı fark edip gözlerini açan Ali İhsan Canözü, güçlükle de olsa ayağa kalkmayı başardı. Baygın haldeki eşi ve 2 oğlunu evden dışarı çıkaran Canözü, bağırarak komşularından yardım istedi. Canözü'nün yardımına koşan komşuları, 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 3 ayrı ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi'ne getirilen çift ve oğulları, tedaviye alındı. Zehirlenen aile fertlerinin hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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