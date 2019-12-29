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Zehirlendiği öne sürülen köpeğin görüntüleri, tepki çekti
HATAY'ın Hassa ilçesinde, zehirlendiği iddia edilen çoban köpeğinin, düştüğü çukurda can çekiştiği anlara ilişkin görüntüler, sosyal medyada büyük tepki çekti. Ekipler, olayla ilgili soruşturma başlattı. Hassa ilçesi Aşağıkarafakılı...
GÜVENLİK 29.12.2019, 14:08
HATAY'ın Hassa ilçesinde, zehirlendiği iddia edilen çoban köpeğinin, düştüğü çukurda can çekiştiği anlara ilişkin görüntüler, sosyal medyada büyük tepki çekti. Ekipler, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Hassa ilçesi Aşağıkarafakılı Mahallesi'nde iki hafta önce zehirlenerek öldüğü belirtilen çoban köpeğinin görüntüleri, sosyal medyada paylaşıldı. Köpeğin düştüğü çukurda, sırt üstü yatıp can çekiştiği görüntüler, sosyal medyada büyük tepki çekti. Bunun üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Hatay Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. Ekipler, köpeğin öldüğü alanda inceleme yaparak, sahibi ve mahalleliyle görüşerek olayla ilgili bilgi aldı.
Köpeğin sahibi Abidin Bövelek, hayvan otlatırken köpeğin yediği bir şeyden zehirlendiğini belirterek, iğne yaparken çukura düştüğünü belirtti. İğneyi yaptıktan 10 dakika sonra köpeğinin öldüğünü söyleyen Bövelek, kendisine yönelik eleştirilere de tepki gösterdi. Kendisinin de bir hayvansever olduğunu belirten Bövelek, "Bir çobanın köpeği, canıyla beraberdir. Bir çoban kalkıp da bile bile kendi köpeğini nasıl zehirler ya. Mantığa sığacak bir şey mi?" dedi.
Hassa ilçesi Aşağıkarafakılı Mahallesi'nde iki hafta önce zehirlenerek öldüğü belirtilen çoban köpeğinin görüntüleri, sosyal medyada paylaşıldı. Köpeğin düştüğü çukurda, sırt üstü yatıp can çekiştiği görüntüler, sosyal medyada büyük tepki çekti. Bunun üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Hatay Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. Ekipler, köpeğin öldüğü alanda inceleme yaparak, sahibi ve mahalleliyle görüşerek olayla ilgili bilgi aldı.
Köpeğin sahibi Abidin Bövelek, hayvan otlatırken köpeğin yediği bir şeyden zehirlendiğini belirterek, iğne yaparken çukura düştüğünü belirtti. İğneyi yaptıktan 10 dakika sonra köpeğinin öldüğünü söyleyen Bövelek, kendisine yönelik eleştirilere de tepki gösterdi. Kendisinin de bir hayvansever olduğunu belirten Bövelek, "Bir çobanın köpeği, canıyla beraberdir. Bir çoban kalkıp da bile bile kendi köpeğini nasıl zehirler ya. Mantığa sığacak bir şey mi?" dedi.
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