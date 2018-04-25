Zehirlendiği ileri sürülen 5 köpek tarlada ölü bulundu

KONYA'da zehirlendikleri ileri sürülen 5 sokak köpeği tarlada ölü bulundu.

Olay, dün, merkez Meram ilçesi Hatip Mahallesi'nde dün meydana geldi. ilaçlama yapmak için tarlalarına giden çiftçiler, hareketsiz yatan köpekleri fark edip, Konya Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği yetkililerine haber verdi. Gelen ekiplerin yaptığı kontrollerde 5 köpeğin öldüğü saptandı.

Aynı bölgede zaman zaman köpek zehirlenme vakalarının yaşandığını belirten dernek başkanı Ümit Sürmeli, "Bu hayvanlardan ne isterler anlamıyorum. Kimseyi bi zararları yok. Bu bölgede zaman zaman bu tür zehirlenmelerin olduğunu biliyoruz. Bugün de 5 köpeğimizi zehirlemişler. Lütfen biraz duyarlı olalım. Onlar da bir can taşıyor" dedi.

Hayvanların biri, belediye ekipleri tarafından kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için Selçuk Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'ne götürüldü.



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