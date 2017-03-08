Zap ve Avaşin Basyan bölgelerie hava harekatı

ANKARA, () - TÜRK Silahlı Kuvvetleri, bugün 24:00–01.30 saatleri arasında, Zap ve Avaşin Basyan bölgelerine Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlendiğini ve PKK'nın ait sığınak, barınak, silah mevzii olarak kullandığı çok sayıda hedefin ateş altına alınarak imha edildiğini açıkladı.