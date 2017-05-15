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Zap'a uçan araçtaki 4 kişiden 1'i kayıp

HAKKARİ'de 1'inci tünel mevkiinde içerisinde 4 kişinin bulunduğu araç Zap suyuna uçtu. Kayıp 4 kişiden 3'ü bölgeye giden AFAD ekipleri ve vatandaşlar tarafından yaralı kurtarılırken, 1 kadının hala bulunamadığı belirtildi.  Kaza,...

Zap'a uçan araçtaki 4 kişiden 1'i kayıp
HAKKARİ'de 1'inci tünel mevkiinde içerisinde 4 kişinin bulunduğu araç Zap suyuna uçtu. Kayıp 4 kişiden 3'ü bölgeye giden AFAD ekipleri ve vatandaşlar tarafından yaralı kurtarılırken, 1 kadının hala bulunamadığı belirtildi. 
Kaza, bugün saat 21.00 sıralarında Hakkari-Van Karayolu'nun 12'inci kilometresindeki 1'inci türel mevkiinde meydana geldi. Şırnak'ın Uludere İlçesi'ne bağlı Ortaköy Köyü'nden yola çıkan Hakkı Berk yönetimindeki 27 UB 395 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle Zap Suyu'na uçtu. Kazada, araçta bulunan ve akraba olan sürücü Hakkı Berk, Salih Berk ve Halime Çetin olay yerine gelen 112 Acil Sağlık Hizmetleri, AFAD  ekipleri ve çevredeki vatandaşların yardımıyla yaralı olarak kurtarılırken, kayıp olan ve ismi öğrenilmeyen bir kadının bulunması için arama çalışmalarına başlandı. Zap suyuna uçan araçtan yaralı olarak kurtarılan 1'i ağır 3 kişi ise Hakkari Devlet Hastanesine'e kaldıdırılarak, tedavi altına alındı. 

FOTOĞRAFLI
 

 

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