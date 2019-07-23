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Zabıtalara hakarete gözaltı

Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), ()- MERSİN’in Tarsus ilçesinde kaldırım işgalinin önlenmesi için çalışma yapan zabıta ekiplerine sözlü saldırıda bulunan H.Y., gözaltına alındı. Tarsus Belediyesi zabıta ekipleri, sokak aralarında...

Zabıtalara hakarete gözaltı

Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), ()- MERSİN’in Tarsus ilçesinde kaldırım işgalinin önlenmesi için çalışma yapan zabıta ekiplerine sözlü saldırıda bulunan H.Y., gözaltına alındı.
Tarsus Belediyesi zabıta ekipleri, sokak aralarında yollara ve kaldırımlara masa ve sandalye koyarak ailelerin ve vatandaşların geçişlerini zorlaştıran Ulu Cami ve çevresindeki çay ocakları ve kıraathanelere yönelik denetim yaptı. Ekipler, yol ve kaldırımları işgal ettikleri gerekçesiyle bazı işletmecileri uyardı. Ekipler, vatandaşlardan olumlu tepki alırken, esnaf ve aileler yola ve caddelere masa konulmaması için çalışmaların daha da sıklaştırılmasını istedi.
Yaya güvenliği sağlamak ve görüntü kirliliğini önlemek amacıyla kaldırım işgali çalışmaları sırasında H.Y. isimli bir kişi zabıta memurları ve belediye başkanına küfür etti. Hakaret ve küfürlerini sürdüren H.Y., zabıta ekiplerinin şikayeti üzerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. H.Y., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. 

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