Yüzleşme cinayeti sanığı: İstemeyerek öldürdüm

BURSA'da kendisine eşinden boşandıktan evlilik sözü verdiğini iddia ettiği 47 yaşındaki Ertem Yöntem'i, yüzleşme sırasında tartıştıkları minibüste bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen 1 çocuk annesi 44 yaşındaki Zahide Ökçe'nin yargılanmasına başlandı. Ökçe, "Oğluma, 'annenin gidişatı kötü. Karacabey’e tezgah açmış' dedi. Tepki gösteren oğlumu dövünce, ayırmak isterken bıçak ona saplandı. İsteyerek öldürmedim" dedi.Bursa'nın Karacabey İlçesinde servis şoförü olarak çalışan Ertem Yöntem, eşinden boşanan ailece tanıştıkları Zahide Ökçe ile aşk yaşamaya başladı. Geçen ağustos ayında eşinin bu ilişkisinden haberdar olan Fevziye Yöntem, kocasının Zahide Ökçe ile imam nikahı yaptığını duyunca, bunu Ertem Yöntem ile paylaştı. Buna sinirlenen Ertem Yöntem, eşinin bu iddiaların doğru olmadığını duyması için Zahide Ökçe'nin çalıştığı fabrikanın önüne, Ökçe'nin boşandığı eşinden olan oğlu Oğuzhan Sarı'yı da alarak gitti. Burada çıkan tartışmada Zahide Ökçe çantasındaki bıçak ile Ertem Yöntem'i öldürdü. Cinayet sonrası tutuklanan ve hakkında "Adam öldürmek" suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan Zahirde Ökçe'nin yargılanmasına Bursa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı.‘Yüzleşme cinayeti’nin ilk duruşmasına tutuklu sanık Zahide Ökçe, öldürdüğü Ertem Yöntem'in eşi Fevziye Yöntem ve yakınları ile avukatlar katıldı. Çıktığı ilk duruşmada Ertem Yöntem ile aralarındaki ilişkiyi eşinin çok iyi bildiğini söyleyen Zahide Ökçe, "Ertem bana eşini boşayıp benimle evleneceğini söylüyordu. Bu ilişkiden hanımının haberi vardı. Fakat sözünü tutmuyordu. Bana sürekli, 'seni oğluna rezil edeceğim’ diyordu. Olay günü mesaj atıp işyerime geleceğini söyledi. Önce inanmadım. Sonra eşi Fevziye Yöntem, yanına aldığı arkadaşı Aydın Akman ve oğlum Oğuzhan Sarı ile fabrikanın önüne geldi. Ben de Oğuzhan yanlarında olduğu için izin alıp çıkıp aracına bindim. Burada tartıştık. Bir ara oğluma, 'annenin gidişatı kötü. Karacabey'e tezgah açmış' dedi. Daha sonra bu sözüne tepki gösteren oğluma vurmaya başlayınca, çantamda bulunan bıçağı çıkardım. Ayırmak için aralarına girdim. Üzerime doğru gelince bıçak ona saplandı. Ben onu öldürmek istemedim" dedi.Ertem Yöntem'in oğlu Ersan Yöntem'in Zahide Ökçe'den şikayetçi olduğunu söylediği duruşma eksik evrakların beklenmesi tanıkların dinlenmesi için ertelenirken, mahkeme heyeti Zahide Ökçe'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.FOTOĞRAFLI