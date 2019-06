Yüzerek nehrin karşısına geçmek isteyen kişiyi AFAD kurtardı

SİİRT'teki Botan Nehri'nde yüzerken yorulunca kayalıklara tutunan ve burada mahsur kalan H.I. (27), AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.Sıcak havadan bunalarak Botan Nehri'ne giren H.I., karşı tarafa yüzmek istediği sırada yoruldu. Kayalık alana giden H.I., buradan da karaya yüzemeyip mahsur kaldı. H.I.'yı görenler durumu jandarma ve AFAD ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen AFAD ekipleri, botlarla Botan Nehri'ne girerek H.I.'yı kurtardı. Gelen ihbarla olay yerine en kısa sürede gittiklerini belirten AFAD İl Müdürü Cahit Akkoyun, "Botan Nehri'nin karşısına geçmek isteyen H.I.'nın nehrin ortasında yorulduğu ve korktuğu için kayaya tutunduğu öğrenildi. Ekiplerimiz, bot vasıtasıyla gencimizi mahsur kaldığı alanda kurtardı" dedi.

