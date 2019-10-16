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Yüz nakilli Recep Sert soruşturmasında tutuklu sayısı 5'e çıktı
BİLECİK'te, Türkiye'nin 5'inci yüz nakillisi Recep Sert'in de aralarında bulunduğu 4 kişinin tutuklandığı silahlı saldırıyla bağlantısı tespit edilen Cahit Barışer, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk...
GÜVENLİK 16.10.2019, 11:55
BİLECİK'te, Türkiye'nin 5'inci yüz nakillisi Recep Sert'in de aralarında bulunduğu 4 kişinin tutuklandığı silahlı saldırıyla bağlantısı tespit edilen Cahit Barışer, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Barışer, mahkemece tutuklandı.
Bilecik'te, çiğ köfte dükkanlarının sahibi İ.D.'nin arkasından tabancayla 3 el ateş ettiği gerekçesiyle yüz nakilli Recep Sert, silahlı saldırıyla bağlantısı olduğu tespit edilen eşi Esma Sert ile yeğeni Samet Sert ve Mehmet Cömert, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişi, çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma yürüten Bilecik Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Esma Sert'in patronu Cahit Barışer'in saldırıyla bağlantısını tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler, Barışer'i Bursa'nın İnegöl ilçesindeki evinde gözaltına aldı. Bilecik'e getirilerek, ifadesi alınan Cahit Barışer, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı, 5'e yükseldi.
Öte yandan Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Recep Sert ve diğer şüphelilere yönelik yürütülen soruşturmayla ilgili gizlilik kararı alındığı açıklanmıştı.
Bilecik'te, çiğ köfte dükkanlarının sahibi İ.D.'nin arkasından tabancayla 3 el ateş ettiği gerekçesiyle yüz nakilli Recep Sert, silahlı saldırıyla bağlantısı olduğu tespit edilen eşi Esma Sert ile yeğeni Samet Sert ve Mehmet Cömert, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişi, çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma yürüten Bilecik Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Esma Sert'in patronu Cahit Barışer'in saldırıyla bağlantısını tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler, Barışer'i Bursa'nın İnegöl ilçesindeki evinde gözaltına aldı. Bilecik'e getirilerek, ifadesi alınan Cahit Barışer, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı, 5'e yükseldi.
Öte yandan Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Recep Sert ve diğer şüphelilere yönelik yürütülen soruşturmayla ilgili gizlilik kararı alındığı açıklanmıştı.
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