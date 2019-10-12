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Yüz nakilli Recep Sert, silahlı saldırıdan gözaltına alındı (2)
'KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS'TEN TUTUKLANDILAR Bilecik’te, silahlı saldırı düzenledikleri iddiasıyla gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen Recep Sert, eşi Esma Sert, akrabası Samet Sert ve Mehmet Cömert, savcılık ifadelerinin ardından...
GÜVENLİK 12.10.2019, 21:59
'KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS'TEN TUTUKLANDILAR
Bilecik’te, silahlı saldırı düzenledikleri iddiasıyla gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen Recep Sert, eşi Esma Sert, akrabası Samet Sert ve Mehmet Cömert, savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Recep Sert ve diğer 3 şüpheli çıkarıldığı mahkemece ‘tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.
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