Yusufeli’nde kaza: 1 ölü, 5 yaralı

Adem GÜNGÖR/YUSUFELİ(Artvin) ()– ARTVİN’ in Yusufeli İlçesi’nde park halinde duran kamyon kayarak şarampole devrildi. Kaza sırasında aracın üzerinde bulunan ve ağır yaralanan 24 yaşındaki Emine Yazıcı kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Kazada, olayda 5 kişi de yaralandı.

Olay Tekkale Köyü’nde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Park halinde duran 08 YC 558 plakalı kamyon, kayarak şarampole devrildi. Bu sırada malzeme yükledikleri kamyonun üzerinde ve çevresinde bulunan Emine Yazıcı ile Hanife, Kübra, Feruze, Sultan ve Aydın Yazıcı yaralandı. Ağır yaralanan Emine Yazıcı kaldırıldığı Yusufeli Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Diğer yaralılar ilk müdahalenin ardından sevk edildikleri Artvin Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikeleri bulunmadığı ve soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.



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