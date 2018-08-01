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Yusufeli'nde sel, maden ocağı girişini kapattı; 3 işçi mahsur kaldı (1)

Nusret DURUR/YUSUFELİ (Artvin), () - ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde şiddetli yağış sonrası oluşan sel, maden ocağı tünelinin girişini kapattı, 3 işçi mahsur kaldı.  Yusufeli ilçesinde şiddetli yağış sonrası Dokumacılar köyünde...

Yusufeli'nde sel, maden ocağı girişini kapattı; 3 işçi mahsur kaldı (1)

Nusret DURUR/YUSUFELİ (Artvin), () - ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde şiddetli yağış sonrası oluşan sel, maden ocağı tünelinin girişini kapattı, 3 işçi mahsur kaldı. 
Yusufeli ilçesinde şiddetli yağış sonrası Dokumacılar köyünde sel meydana geldi. Köyün üst yamacında bir özel şirket tarafından açılan maden ocağı tünelinin girişi sel nedeniyle kapandı. Tünelde 3 işçi mahsur kaldı. Haber verilmesi üzerine bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi. Şirkete ait iş makineleri de kapanan tünelin girişini açmak için çalışma başlattı.
VALİ DOĞANAY. İŞÇİLERLE İRTİBAT SAĞLANDI
Artvin Valisi Ömer Doğanay, Demirören Haber Ajansı'na () yaptığı açıklamada aşırı yağışlar nedeniyle selin meydana geldiği Dokumacılar Köyü'nde tünel girişinin kapandığını belirterek içerisinde 3 işçinin mahsur kaldığını belirtti. Vali Doğanay, "İşçiler ile irtibat sağlandı. Ekipler mahsur kalan işçileri kurtarmak için çalışıyor" dedi.

 

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