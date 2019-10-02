banner314

banner325

Son Dakika

Yusufeli'nde ahır yangını; 7 büyükbaş telef oldu

ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde, ahırda çıkan yangında, 7 büyükbaş telef oldu.  Yusufeli'ne bağlı Yokuşlu köyü, Bağlık mevkisinde Hacı Kaya Çakmak'a ait ahırda, dün akşam saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı....

GÜVENLİK 02.10.2019, 09:48
Yusufeli'nde ahır yangını; 7 büyükbaş telef oldu
ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde, ahırda çıkan yangında, 7 büyükbaş telef oldu. 
Yusufeli'ne bağlı Yokuşlu köyü, Bağlık mevkisinde Hacı Kaya Çakmak'a ait ahırda, dün akşam saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Ahırdan yükselen dumanları gören çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlerin, söndürülme çalışmlarına, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri de eşlik etti. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu güçlükle söndürülen yangında, 7 büyükbaşın telef olduğu belirlendi. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Yorumlar (0)
22°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 02 Ekim 2019
İmsak 05:31
Güneş 06:55
Öğle 12:58
İkindi 16:14
Akşam 18:52
Yatsı 20:11
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 14
2. Fenerbahçe 6 11
3. Gazişehir 6 11
4. Trabzonspor 6 9
5. Sivasspor 6 9
6. Konyaspor 6 9
7. Galatasaray 6 9
8. Başakşehir 6 8
9. Denizlispor 6 8
10. Antalyaspor 6 8
11. Ankaragücü 6 8
12. Çaykur Rizespor 6 8
13. Malatyaspor 6 7
14. Kasımpaşa 6 7
15. Göztepe 6 6
16. Beşiktaş 6 5
17. Kayserispor 6 3
18. Gençlerbirliği 6 2
Takımlar O P
1. Akhisar Bld.Spor 6 13
2. Bursaspor 6 12
3. Ümraniye 6 11
4. Hatayspor 6 11
5. Adana Demirspor 6 10
6. Balıkesirspor 6 10
7. Keçiörengücü 6 10
8. Osmanlıspor 6 10
9. Fatih Karagümrük 6 9
10. İstanbulspor 6 9
11. Altay 6 9
12. Erzurum BB 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Altınordu 6 5
15. Menemen Belediyespor 6 4
16. Boluspor 6 2
17. Giresunspor 6 2
18. Eskişehirspor 6 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 7 21
2. Man City 7 16
3. Leicester City 7 14
4. Arsenal 7 12
5. West Ham 7 12
6. Tottenham 7 11
7. Chelsea 7 11
8. Bournemouth 7 11
9. Crystal Palace 7 11
10. M. United 7 9
11. Burnley 7 9
12. Sheffield United 7 8
13. Wolverhampton 7 7
14. Southampton 7 7
15. Everton 7 7
16. Brighton 7 6
17. Norwich City 7 6
18. Aston Villa 7 5
19. Newcastle 7 5
20. Watford 7 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 15
2. Granada 7 14
3. Atletico Madrid 7 14
4. Barcelona 7 13
5. Real Sociedad 7 13
6. Sevilla 7 13
7. Athletic Bilbao 7 12
8. Villarreal 7 11
9. Valencia 7 9
10. Real Valladolid 7 9
11. Eibar 7 8
12. Levante 7 8
13. Osasuna 7 8
14. Deportivo Alaves 7 8
15. Real Betis 7 8
16. Getafe 7 7
17. Celta de Vigo 7 6
18. Espanyol 7 5
19. Mallorca 7 4
20. Leganés 7 2