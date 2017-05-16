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Yusufeli Barajı’nda iş kazası : 1 ölü, 3 yaralı

YUSUFELİ(Artvin)() - ARTVİN'in Yusufeli İlçesi’nde yapım çalışmaları devam eden baraj inşaat sahasında yüksekten geçen hava hattı sepetinden düşen işçi 32 yaşındaki Kadir Gürakar hayatını kaybetti, 3 işçi de yaralandı. Olay...

Yusufeli Barajı’nda iş kazası : 1 ölü, 3 yaralı

YUSUFELİ(Artvin)() - ARTVİN'in Yusufeli İlçesi’nde yapım çalışmaları devam eden baraj inşaat sahasında yüksekten geçen hava hattı sepetinden düşen işçi 32 yaşındaki Kadir Gürakar hayatını kaybetti, 3 işçi de yaralandı.
Olay Yusufeli Baraj Şantiyesi’nde dün gece meydana geldi. İddiaya göre, zeminden yaklaşık 30 metre yüksekten geçen hava sepetinde yapılan ankraj (demirleme) çalışması sırasında aniden meydana gelen sarsıntı sırasında işçilerden Kadir Gürakan sepetten düştü ve olay yerinde hayatını kaybetti. Sepetin demirlerine çarpan Yüksel Yılmaz, Ali Karaoğlan ve Nurettin Tosun yaralandı. Yüksel Yılmaz, Yusufeli Devlet Hastanesi’nde ilk müdahale sonrasında sevk edildiği Artvin Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Hafif yaralanan Ali Karaoğlan ve Nurettin Tosun ise ayakta tedavi edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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