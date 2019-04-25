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Yusuf Emir, oynadığı tabancanın ateş almasıyla öldü

TRABZON'un Ortahisar ilçesinde ilköğretim 3'üncü sınıf öğrencisi Yusuf Emir Demir (9), odasında oynadığı tabancanın ateş alması sonucu, vücuduna isabet eden tek kurşunla yaşamını yitirdi. Olay, dün akşam saatlerinde Ortahisar ilçesi...

Yusuf Emir, oynadığı tabancanın ateş almasıyla öldü
TRABZON'un Ortahisar ilçesinde ilköğretim 3'üncü sınıf öğrencisi Yusuf Emir Demir (9), odasında oynadığı tabancanın ateş alması sonucu, vücuduna isabet eden tek kurşunla yaşamını yitirdi.
Olay, dün akşam saatlerinde Ortahisar ilçesi Yalıncak Mahallesi Gülyalı mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, ilköğretim 3'üncü sınıf öğrencisi Yusuf Emir Demir odasında tabancayla oynarken, silah ateş aldı. Silah sesi üzerine Yusuf Emir'in odasına giren ailesi, çocuğu kanlar içinde yatarken buldu. Ailenin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Yusuf Emir, ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak, vücuduna isabet eden tek kurşunla ağır yaralanan Yusuf Emir burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yusuf Emir Demir'in cenazesi otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Çocuğun ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldığı, ailenin ifadesine başvurulduğu öğrenildi.

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