Yürürken kavgada ateşlenen tabancadan çıkan kurşunla öldü

ŞANLIURFA’nın Birecik İlçesi'nde iki kişinin kavgası sırasında ateşlenen tabancadan çıkan kurşunun isabet ettiği 55 yaşındaki Müslüm Gezer kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün gece ilçe merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, Salih U. ile Mehmet A. arasında bilinmeyen nedenle çıkan kavgada ateşlenen tabancadan çıkan kurşun, bu sırada yolda yürüyen Müslüm Gezer’in boynunu sıyırdı. Gezer’i kanlar içerisinde gören vatandaşlar, sağlık ekiplerinden yardım istedi. İhbarla gelen sağlık görevlileri tarafından Birecik Devlet Hastanesi'nde götürülen Gezer, acil servisteki ilk müdahalesinin ardından Şanlıurfa’daki Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan Gezer, doktorların çabasına karşın kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna konulan Gezer'in ölümüne yol açan tabancayı ateşlediği belirtilen Salih U., İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gidip polise teslim olduğu öğrenildi.