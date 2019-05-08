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Yurttan kaybolan 4 kız çocuğu bulundu (2) - Yeniden

Sayın yazı işleri müdürlerinin dikkatine, 'Yurttan kaybolan 4 kız çocuğundan 3'ü bulundu' başlıklı haberimizi, ek bilgilerle yeniden düzenyerek veriyoruz. ----------------------------- Yeniden Aleyna KESKİN/TRABZON, () - TRABZON'da...

Yurttan kaybolan 4 kız çocuğu bulundu (2) - Yeniden

Sayın yazı işleri müdürlerinin dikkatine,
'Yurttan kaybolan 4 kız çocuğundan 3'ü bulundu' başlıklı haberimizi, ek bilgilerle yeniden düzenyerek veriyoruz.
-----------------------------
Yeniden

Aleyna KESKİN/TRABZON, () - TRABZON'da koruma altında oldukları yurttan 1'er gün arayla 2'şerli gruplar halinde çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan 4 kız çocuğu bulundu.
Çimenli Mahallesi'ndeki Fatih Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan E.Ö. (15), 5 Mayıs'ta arkadaşı G.A. ile markete gideceğini söyleyerek, yurttan çıktı. Kızlar dönmeyince yurt görevlileri, polise haber verdi. Polis ekipleri, çalışma başlatırken, önceki gün de yurtta kalan kızlar S.Ü. ve E.Y., ortadan kayboldu. Kayıp kızları bulmak için kentte harekete geçen polis ve jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı. Yurt bölgesinde her yerde aranan kızlardan S.Ü., Pazarkapı Mahallesi'nde, E.Ö. ve E.Y. ise çevredeki güvenlik kameralarını inceleyip, takipte bulunan jandarma ekiplerince bulundu. Yurttan kızların kaçmasında öncülük ettiği öne sürülen ve kayıp olarak aranan diğer kız çocuğu G.A.'ya da akşam saatlerinde ulaşıldı. Ailesinin yanına gittiği belirtilen G.A. ile bulunan diğer 3 kız, Trabzon Çocuk Evleri yetkililerine teslim edildi.

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