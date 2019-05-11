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Yurttan kaçan kız, fuhuş için alıkonulduğu evde bulundu

TEKİRDAĞ’ın Çorlu ilçesinde fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine polisin baskın düzenlediği evde kaldığı yurttan kaçan ve kayıp olarak aranan Ç.G.(17) bulundu. Ç.G. ile evde bulunan bir kadına zorla fuhuş yaptırdığı belirlenen G.Ç....

Yurttan kaçan kız, fuhuş için alıkonulduğu evde bulundu
TEKİRDAĞ’ın Çorlu ilçesinde fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine polisin baskın düzenlediği evde kaldığı yurttan kaçan ve kayıp olarak aranan Ç.G.(17) bulundu. Ç.G. ile evde bulunan bir kadına zorla fuhuş yaptırdığı belirlenen G.Ç. tutuklandı.
Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Şeyhsinan Mahallesi’nde bir evde fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Baskın yapan polis evde Ç.G. ve F.Ö. (26) adlı kadın ile ikiliye zorla fuhuş yaptıran G.Ç.'yi buldu. Ç.G. F.Ö. ve G.Ç. gözaltına alındı. Evde müşteri listesinin bulunduğu defter ele geçirildi. 
Ç.G.'nin Tekirdağ'da kaldığı yurttan kaçtığı, yurt yetkililerinin başvurusu üzerine 2 aydır kayıp olarak arandığı ortaya çıktı. Ç.G. ifadesinde G.Ç.'nin kendisini zorla alıkoyduğunu ve fuhuş yaptırdığını söyledi. Ç.G. yurda teslim edildi. 
Adliyeye sevk edilen ve daha önceden de poliste aynı suçtan kaydı bulunan G.Ç.ise ‘zorla fuhuş yaptırmak ve yaşı küçük çocuğa  alıkoymak’ suçlarından tutuklandı.

 

 

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