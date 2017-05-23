Yurtta 'cinsel istismar' olayını bildirmeyen müdürlere dava

ELAZIĞ, () - ELAZIĞ'da sonradan Bakım ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezi'ne dönüştürülen Harput Çocuk Yuvası'nda, devlet korumasındaki kız çocuklara yönelik 'cinsel istismar' olaylarını ilgili kurumlara bildirmedikleri gerekçesiyle 2 müdür, 1 müdür yardımcısı ve 1 psikolog olmak üzere buradaki 4 görevliye dava açıldı.

Harput Bakım ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezi'ne dönüştürülen Harput Çocuk Yuvasında, 2007- 2011 tarihleri arasında yaşandığı belirtilen olaylarla ilgili Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı. Küçük yaştaki 6 kıza kurumdaki hizmetlilerin 'cinsel istismarda' bulunduğu gerekçesiyle 11 Mart 2014 tarihinde soruşturma başlatıldığı belirtilen açıklamada, 3 kızın cinsel istismara uğradığının saptandığı, diğerleriyle ilgili delil bulunamadığı kaydedildi. Olayı ilgili hem failler, hem de 'cinsel istismar' suçunu ilgili kurumlara bildirmedikleri gerekçesiyle müdürler hakkında dava açıldığı kaydedilen Başsavcılık açıklamasında şu ifadeler yer aldı.

"Soruşturma sonucunda, Kurumda hizmetli olan şüpheliler A.S. ve N.Y.'nin, 2007- 2011 tarihleri arasında 15 yaşından küçük mağdur E.K.'ya birden çok kez cinsel istismarda bulundukları, yine aynı merkezde hizmet alım personeli olan şüpheli S.D.'nin 2009 yılında 15 yaşından küçük mağdur E.A.'ya birden çok kez cinsel istismarda bulunduğu hususunda kamu davası açmaya yeterli delil elde edilmiştir. Yaşı küçük mağdurlar B.Ş., S.T. ve M.A.'ya yönelik cinsel istismarda bulunulduğuna dair ise delil bulunamamıştır. Cinsel istismar eylemlerini öğrendikleri halde adli makamlara bildirmeyen kurum müdürleri Ş.C. ve Z.A.K., Müdür Yardımcısı Z.K. ve Psikolog S.E. hakkında da dava açmak zarureti doğmuştur. Adı geçen şüpheliler hakkında 'Çocuğun cinsel istismarı ve suçu bildirmeme' suçlarından hazırlanan iddianame Elazığ 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmiştir."