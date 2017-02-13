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Yurtdışı yasaklı KCK’lı, Yunanistan’a kaçarken yakalandı

EDİRNE'nin Meriç İlçesi’nde yasa dışı yollardan Yunanistan’a gitmek isterken yakalanan 16 kişilik kaçak grubu arasında, hakkında Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yurtdışına çıkış yasağı...

Yurtdışı yasaklı KCK’lı, Yunanistan’a kaçarken yakalandı

 EDİRNE'nin Meriç İlçesi’nde yasa dışı yollardan Yunanistan’a gitmek isterken yakalanan 16 kişilik kaçak grubu arasında, hakkında Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yurtdışına çıkış yasağı konulan ve KCK davasında yargılanan Bayram Altun'un da bulunduğu anlaşıldı.

Meriç Jandarma Komutanlığı ekipleri, önceki gece Yunanistan sınırındaki devriye gezdikleri sırada 3 araçtan şüphelenerek durdurdu. Araçlarda Irak, Suriye ve Mısır uyruklu 16 kaçak yakalandı. İşlemleri için Meriç Jandarma Komutanlığı’na götürülen kaçaklardan kendisini Suriyeli 'Ahmet Selim' olarak tanıtan kişinin, PKK/KCK davasında yargılanan ve hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulan 43 yaşındaki Bayram Altun olduğu belirlendi.

TÜRKÇE BİLMEDİĞİNİ, SIĞINMACI OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Türkçe bilmediğini ve sığınmacı olduğunu söyleyen Altun’un üzerinde 2 bin euro, 1365 ABD doları ve 355 lira bulundu. Altun’un Diyarbakır 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki KCK davasında 'silahlı terör örgütü kurma, yönetme', 'dağılma sırasında silah veya araçlarla mukavemet etme', 'cebir veya tehdit kullanarak eğitim ve öğretime engel olma' suçlarından yargılandığı ve hakkında adli kontrol şartı ile yurt dışı çıkış yasağı bulunduğu tespit edildi.
Gözaltına alınan Altun, geçirildiği sağlık kontrolünün ardından savcılık talimatıyla Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne teslim edildi. Kaçaklar ise işlemleri için Edirne Göç İdaresi’ne götürüldü. Soruşturma sürüyor.

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